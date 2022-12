A pesar de que la sentenciaron a prisión, Fernández de Kirchner no pisará la cárcel, porque la sentencia puede ser apelada ante distintas instancias hasta llegar a la Corte Suprema, que tendrá la última palabra. Cabe mencionar que es la primera vez que un vicepresidente argentino es condenado estando en funciones.

Se defiende de las acusaciones

Tras darse a conocer la noticia de la sentencia, Fernández de Kirchner aseguró que no se lanzaría como candidata presidencial el próximo año. Luego negó las imputaciones y acusó al tribunal de tener la condena escrita desde el inicio del juicio y de actuar como un “pelotón de fusilamiento”.

Afirmó que las imputaciones no tenían sustento jurídico y se basaban en mentiras. La dirigente centroizquierdista se consideró una perseguida de sectores judiciales confabulados con su sucesor en el poder, el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), para socavar su popularidad, apartarla de la escena política y proscribir al kirchnerismo. Con información de la Agencia The Associated Press, El Universal y CNN. Archivado como: Condenan vicepresidenta Cristina Fernández