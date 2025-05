Condenan a joven de Missouri a 35 años de prisión por asesinar a su novio mientras dormía

También explicó su motivo: había descubierto mensajes que, según ella, indicaban que su pareja se comunicaba con otras mujeres.

Durante la investigación, las autoridades recuperaron una pistola del vehículo de Rueckert que coincidía con el arma utilizada en el asesinato.

La emisora KWTO de Springfield reportó que las pruebas balísticas confirmaron que se trataba del arma homicida.

El caso ha generado conmoción, no solo por la violencia del acto, sino por los motivos detrás del mismo.

Madison Rueckert, 23, pleaded guilty in 2024 to second-degree murder and armed criminal action and was sentenced on Friday. https://t.co/dbkfVInYgk

