A las figuras públicas también les suelen pasar todo tipo de situaciones, pues nada exenta a alguien a no estar al borde de la desesperación por momentos complicados que llegan a hacerse presente dentro de su familia. A través de un video fue que la influencer compartió la desgarradora noticia.

Condenan influencer Aida Merlano. Las tragedias para el mundo del espectáculo siguen haciéndose presente de cualquier manera. Sin duda alguna nadie está exento a no pasar por momentos llenos de angustia , desesperación y terror. Recientemente se dio a conocer que una influencer hispana compartió el duro momento que está atravesando junto a su madre y las consecuencias legales que traería.

Mediante un portal de noticias se dio a conocer que la excongresista Aida Merlano presentó cargos luego de que se le acusara de la compra de votos en el Atlántico para lograr ganar las elecciones. Ante esto durante el pasado martes 6 de septiembre a las 8:00 a.m fue que iniciaron los alegatos finales en donde se mencionó que la influencer será condenada a más de 10 años de prisión por haber apoyado en la fuga de su madre, según el medio de El Espectador .

La excongresista venezolana fue acusada por la compra de votos

Ante esto la influencer venezolana rompió en llanto en un video, mismo que circula a través de la cuenta de Instagram de ‘La lengua te ve’. “No sé realmente como empezar esta historia porque estoy como cualquier persona en mi situación estaría, sí me condenaron hace unas horas a diferencia de lo que la gente puede pensar que son 4 años o que es un delito donde no me van a dar cárcel”, comenzó argumentando al borde de las lágrimas.

“Lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel, entonces, pues, nada, yo en el fondo de mi corazón realmente creo en la justicia y ya mi abogado apeló y estamos esperando a que el juez decida qué va a pasar de aquí en adelante, eso es lo que está pasando”, compartió la influencer venezolana de 23 años. Archivado como: Condenan influencer Aida Merlano.