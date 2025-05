Condenan a 53 años de prisión a hombre estadounidense que asesinó a niño musulmán de 6 años en Illinois

El pequeño, que había celebrado su cumpleaños número seis apenas unas semanas antes, murió en el hospital a causa de las heridas.

De acuerdo a ‘La Opinión’, el tío abuelo del menor, Mahmoud Yousef, declaró durante la audiencia de sentencia que ninguna condena bastará para reparar la pérdida sufrida por la familia.

“El día que lo asesinaron, su padre tenía planes para su hijo”, expresó con la voz quebrada. “Czuba no tenía derecho a quitárselos”.

Vestido con el uniforme rojo de la prisión, Czuba se mantuvo en silencio durante la audiencia final, sin mostrar arrepentimiento ni dar declaraciones ante el juez.

An anti-Palestinian landlord in Illinois has been found guilty of fatally stabbing a 6-year-old boy 26 times and seriously injuring his mother just for being Palestinian Americans.

