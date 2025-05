Condenan a 30 años de prisión a maestra de California por abuso sexual a menores

El caso ha generado conmoción en la comunidad escolar de National City, donde Ma había sido vista como una figura ejemplar en el ámbito educativo.

“Esta sentencia es un paso necesario para garantizar que los sobrevivientes puedan comenzar a sanar”, indicó un vocero de la fiscalía del condado de San Diego.

La defensa, por su parte, pidió que se considerara el historial laboral de la acusada y su supuesto arrepentimiento como atenuantes, aunque la severidad de los crímenes no permitió una reducción significativa de la pena.

Los 30 años de prisión impuestos reflejan la gravedad de los delitos, que incluyeron actos lascivos forzados y la posesión de material sexual infantil.

Former California ‘Teacher of the Year’ Jacqueline Ma sobbed in court as she pleaded guilty to having sexual relationships with two students, aged 11 and 12.

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) February 7, 2025