Tribunal Supremo de Estados Unidos dio este jueves la razón a Michael Nance, un preso condenado a muerte, que ha pedido morir al más puro estilo del narcotráfico en México, fusilado en lugar de ser ejecutado con la inyección letal, esto en el estado de Georgia, de acuerdo a información publicada por la agencia EFE y el portal de noticias de The San Diego Union-Tribune y The Hill .

Michael Nance fue sentenciado a muerte en 2002 por que baleó a un peatón durante un robo a un banco, en ese momento, argumentó que su medicamento recetado para el dolor de espalda desde hace años podría provocar que el sedante no haga su función de manera correcta, por lo cual se mostró preocupado ante una muerte dolorosa

Condenado muerte fusilado Georgia: ¿ESTÁ CONTEMPLADA ESTA FORMA DE MUERTE?

Sin embargo, esta forma de pena capital no está contemplada en el estado de Georgia, hasta el momento, solo cuatro entidades en los Estados Unidos han aprobado esa forma de muerte capital. Este caso ha causado controversia en el país, pues se aprobó una solución que no estaba contemplada en la ley, por lo que no todos están de acuerdo.

Es por ello que la votación estuvo muy reñida, pues los jueces no consideran, la oposición, que esta sea una buena solución para la petición del condenado a muerte, aún así se aprobó y se llevará a cabo de una manera lega, pero sobre todo porque el sentenciado cree que su muerte sería dolorosa. Archivado como: Condenado muerte fusilado Georgia