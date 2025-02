Condenado a cadena perpetua por asesinar a su novia tras aborto.

En un caso que ha conmocionado a Texas y al país, Harold Thompson, de 23 años, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su novia, Gabriella González.

Una madre de 26 años que intentaba terminar su relación tras sufrir reiterados abusos.

El crimen ocurrió en mayo de 2023 en una gasolinera, luego de una violenta discusión entre la pareja.

Gabriella, madre de tres hijos de una relación anterior, había quedado embarazada de Harold, pero decidió interrumpir el embarazo.

