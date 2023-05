Condados de Texas emiten declaración de desastre por ola de inmigrantes

“En la frontera hay una crisis debido a que personas de todo el mundo quieren ahora entrar súbitamente a Estados Unidos… la diferencia, que no sólo vemos personas de México o Centroamérica, es que hay personas de Rusia, Afganistán, Haití, Cuba, Venezuela… por eso es que se ven esos números tan grandes de personas queriendo entrar” detalla Silvia Mintz .

Claman para que la comunidad hispana se una para ayudar

Para Silvia Mintz el aumento de inmigrantes indocumentados que están cruzando por Texas no aumentará de manera significativa a las grandes urbes. “Muchas de esas personas no quieren quedarse aquí… quieren ir a otros estados, aquí nueve de cada diez casos de personas que piden asilo no prospera su caso” explica la abogada de migración,

En un momento de la charla la abogada Silvia Mintz se despoja de la formalidad de la entrevista para pedir solidaridad a la comunidad inmigrante. “No olvidemos que ellos vienen como muchos de nosotros vinimos antes. Por favor, si alguien puede, ayúdelos. Hay organizaciones legítimas que los están ayudando, aporte algo, aunque sea tiempo” finaliza Mintz.