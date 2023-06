Una gran desesperación y preocupación se vivió en el concierto de Louis Tomlinson, ex integrante de One Direction, el cuál, se llevó a cabo el día de ayer en el Anfiteatro Red Rocks en Colorado. De acuerdo con el portal ‘Tn’, más de 90 personas fueron heridas tras caer un fuerte granizado .

Louis Tomlinson más tarde, acudió a sus redes sociales para pronunciarse sobre lo ocurrido, asegurando que es devastador que el evento no se haya llevado a cabo. «Devastado por el espectáculo de esta noche, espero que todos estén bien, ¡volveré!», dijo.

Concierto de Louis Tomlinson acaba con múltiples heridos: Dos fanáticas aseguraron que ‘fue aterrador’

El intérprete de temas como ‘Just Hold On’, o ‘Faith In The Future’ resaltó que espera que todo su público se encuentre estable. «Aunque no tocamos el espectáculo, sentí toda tu pasión, ¡Les mando todo el amor!, escribió en Twitter el cantante británico.

Por otro lados, dos chicas que fueron al concierto dijeron por medio de Twitter, que fue desafortunado y realmente aterrador lo ocurrido: “Esta noche fue la noche más aterradora de mi vida. Comenzó a caer granizo en Red Rocks y mi hermana y yo, afortunadamente, encontramos refugio debajo de un cartel”, escribió.