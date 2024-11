¿Confirman lo peor sobre Silvia Pinal?

Filtran comprometedor audio de su asistente

Se teme que suceda lo peor por la actriz

La salud de Silvia Pinal se encuentra en un punto crítico, tan es así, que se manejan rumores que ya falleció en la madrugada de este jueves 28 de noviembre.

Sin confirmación alguna, dicha especulación se desató luego de que Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Stephanie Salas acudieran en plena madrugada al hospital.

Ahora, a trevés de ‘TvNotas’, se filtra un audio del programa ‘Chisme no Like’, de las palabras con Efigenia Ramos, asistente de la Diva del cine mexicano.

El plan era que la actriz regresara a casa este 27 de noviembre, pero no había pasado una buena noche y esto no sucedió… ¿se agravaron las cosas?

Comprometedor audio de la asistente de Silvia Pinal

La actriz está hospitalizada desde hace una semana por una infección en las vías urinarias y todo se complicó por problemas de presión y arritmia cardíaca.

Un reportero de ‘Chisme no Like’, llamó por teléfono a Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal y las palabras que le dio fueron impactantes.

«Es que ahorita no nos dejan bajar. Ahorita no me dejan decir nada. Ahorita viene el médico, a ver si Silvita (Pasquel) quiere bajar», manifestó.

Eso, ante la incertidumbre de reporteros y medios de comunicación a las afueras del hospital donde está internada.