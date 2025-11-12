Comprar casa será más fácil: Fannie Mae elimina puntaje mínimo
Publicado el 12/11/2025 a las 16:33
- Fannie Mae eliminará el requisito de puntaje FICO mínimo de 620.
- Esto podría abrir oportunidades para quienes buscan comprar casa más fácil.
- El cambio beneficiará especialmente a los hispanos con poco historial crediticio.
El gigante hipotecario Fannie Mae anunció que a partir del 16 de noviembre de 2025 ya no exigirá un puntaje FICO mínimo de 620 para los solicitantes de préstamos.
Con esta medida, la empresa busca facilitar el acceso a la vivienda para millones de estadounidenses, especialmente para aquellos que intentan comprar casa más fácil pese a no contar con un historial crediticio perfecto.
Por qué Fannie Mae elimina el puntaje crediticio mínimo
Hasta ahora, los solicitantes con un puntaje crediticio mínimo menor a 620 eran rechazados automáticamente.
Con la nueva política, Fannie Mae utilizará su propio sistema de evaluación de riesgos llamado Desktop Underwriter (DU), que analizará el perfil financiero completo del solicitante, no solo su puntuación FICO.
- Esto permitirá evaluar otros factores, como ingresos, nivel de deuda, tipo de propiedad y propósito del préstamo.
- El objetivo es que personas con ingresos estables, ahorros o buena conducta de pago puedan acceder a crédito, incluso si su puntaje de crédito tradicional es bajo.
Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA), explicó que el cambio busca modernizar la forma en que se mide el riesgo y “dar una oportunidad a más familias sin comprometer la seguridad financiera”.
Our underwriting standards are the same.
As a process matter, to ensure two scores can be used and not just one, we eliminated requirement for FICO in the infamous “guide”.
Big deal for consumers. Small or nothing deal for underwriting. https://t.co/TzFcdYTD2F
— Pulte (@pulte) November 7, 2025
¿Cómo beneficia a quienes buscan comprar casa más fácil?
El cambio es una buena noticia para los latinos, que suelen tener menos historial crediticio o dependen de ingresos variables.
- Muchos trabajadores hispanos que pagan renta puntualmente o manejan cuentas de servicios a su nombre podrán ahora demostrar solvencia de otras maneras.
Este ajuste puede aumentar la cantidad de aprobaciones para quienes intentan comprar casa más fácil por primera vez, especialmente en mercados de alto costo como California, Texas, Florida o Nueva York.
Además, elimina la barrera de un número “mágico” que dejaba fuera a miles de solicitantes con buena capacidad de pago, pero un puntaje insuficiente.
Qué significa para los prestamistas y el mercado
Para los bancos y prestamistas, el cambio implica mayor flexibilidad y más solicitudes viables.
También representa una oportunidad de expansión del crédito hipotecario sin elevar excesivamente los riesgos.
Freddie Mac, otra entidad respaldada por el gobierno, podría seguir el mismo camino, según analistas del sector.
Esto ampliaría aún más las opciones para quienes buscan financiar su primera vivienda.
Consejos para compradores latinos
- Revisa tu historial financiero completo
Aunque el puntaje FICO ya no será determinante, los prestamistas revisarán tu capacidad de pago, ingresos y deudas.
- Ahorra para el enganche
Tener una reserva de efectivo mejora tus probabilidades de aprobación.
- Evita nuevas deudas
Mantén tus tarjetas con saldos bajos antes de solicitar un préstamo.
- Consulta un asesor de vivienda
Hay programas gratuitos en español que te ayudan a entender las opciones de financiamiento.
Qué sigue
El cambio entrará en vigor oficialmente a mediados de noviembre y podría marcar un antes y un después en el acceso a la vivienda.
Para los hispanos, representa una oportunidad real de comprar casa más fácil, aun con un puntaje crediticio mínimo bajo, siempre que puedan demostrar estabilidad financiera.