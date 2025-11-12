Comprar casa será más fácil: Fannie Mae elimina puntaje mínimo

Fannie Mae eliminará el requisito de puntaje FICO mínimo de 620.

Esto podría abrir oportunidades para quienes buscan comprar casa más fácil.

El cambio beneficiará especialmente a los hispanos con poco historial crediticio.

El gigante hipotecario Fannie Mae anunció que a partir del 16 de noviembre de 2025 ya no exigirá un puntaje FICO mínimo de 620 para los solicitantes de préstamos.

Con esta medida, la empresa busca facilitar el acceso a la vivienda para millones de estadounidenses, especialmente para aquellos que intentan comprar casa más fácil pese a no contar con un historial crediticio perfecto.

Por qué Fannie Mae elimina el puntaje crediticio mínimo

Hasta ahora, los solicitantes con un puntaje crediticio mínimo menor a 620 eran rechazados automáticamente.

Con la nueva política, Fannie Mae utilizará su propio sistema de evaluación de riesgos llamado Desktop Underwriter (DU), que analizará el perfil financiero completo del solicitante, no solo su puntuación FICO.

Esto permitirá evaluar otros factores, como ingresos, nivel de deuda, tipo de propiedad y propósito del préstamo.

El objetivo es que personas con ingresos estables, ahorros o buena conducta de pago puedan acceder a crédito, incluso si su puntaje de crédito tradicional es bajo.

Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA), explicó que el cambio busca modernizar la forma en que se mide el riesgo y “dar una oportunidad a más familias sin comprometer la seguridad financiera”.