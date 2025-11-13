Comprar casa ahora o en 2026: qué opción te conviene más

Tasas bajaron, pero siguen elevadas para muchos y dudan si es conveniente comprar casa ahora.

Los expertos advierten que la compra depende de finanzas personales.

Precios de viviendas, seguros e impuestos influyen más que el interés.

Con la expectativa de nuevas reducciones de tasas en 2026, muchos compradores dudan si esperar o comprar vivienda antes de que el mercado vuelva a encarecerse.

Aunque las tasas actuales han bajado respecto a los picos recientes, los costos totales dependen de factores como valor de la propiedad, seguros y estabilidad económica.

Voceros del sector sostienen que la decisión correcta no depende tanto del mercado como de la preparación financiera individual.

Comprar casa ahora: factores clave

Las tasas a 30 años rondan el 6,22%, mientras que las de 15 años están alrededor del 5,50%.

Aun así, comprar casa ahora puede ser ventajoso dependiendo de:

Ahorro disponible

Estabilidad laboral

Nivel de deuda

Capacidad para cubrir gastos de cierre

Incluso con tasas moderadas, compradores deben evaluar su presupuesto total y la disponibilidad de propiedades en su rango de precios.