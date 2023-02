“¿Pero por qué voy a ir a una terapia de control de ira, si yo no hice nada?”, comenzó diciendo el actor de 64 años. “¿A qué voy a ir a una terapia de ira, si simplemente yo me bajé y todo? Si yo hubiera sacado una pistola y le hubiera pegado al sujeto, y cualquier cosa de esas, pero eso no está ni pensado”, indicó Adame . Archivado como: Comportamiento de Adame podría llevarlo al suicidio

Adame asegura que ‘intentó solucionar el problema’

Alfredo Adame respondió a los comentarios de las personas que lo llaman ‘violento’ por sus múltiples peleas callejeras, y dijo lo siguiente: “Están locos. ¿Cómo me tachan de violento si me están agrediendo? El cuate se baja con un bastón y me tira un golpe, y me pega, pues qué quieren que haga”, aseguró.

De acuerdo con el portal Univisión, el mexicano también recalcó que intentó 'solucionar' el problema con el hombre con quien protagonizó el reciente conflicto: "Le dije: 'Mira cuate, aceptas los mil pesos porque yo me voy, ya necesito irme', y de repente saca de su coche un tubo, entonces voy a mi coche y saco mi tubo, y lo agarro a tubazos", narró.

