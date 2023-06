Comparten video de Talina Fernández que pidió publicarlo cuando muriera

Comparten video de Talina Fernández: ¿Qué es lo que dice en las imágenes?

El video fue tomado en navidad del 2020, y según lo que cuenta Tovar, Talina le pidió publicarlo cuando muriera, en las imágenes, Fernández dice lo siguiente: “Termino este año con una alegría nueva en mi corazón. Cuando uno piensa que ya se acabó y que no queda más qué hacer, aparece un grupo de jóvenes liderados por Andrés», comienza diciendo.

«Ellos me llevan y me acogen en su grupo ya muy hecho de mucho tiempo y me tienen la paciencia. Me dan el brazo para que no me caiga, me oyen cuando tengo algo que decir y me acogen en sus casas, en sus vidas y yo no tengo más que agradecimiento”, mencionó Talina Fernández.