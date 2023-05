La compañía ARC Automotive Inc. ubicada en la ciudad de Knoxville en Tennessee, ha rechazado un recall por un fallo en los infladores de bolsas de aire realizados por ellos. El retiro del mercado abarca 67 millones de unidades en los Estados Unidos, los cuales señalan son un peligro para los usuarios.

Sin embargo, a pesar de reportes de personas muertas y múltiples heridos, la empresa ha rechazado el retiro del mercado de su artículo. De acuerdo a The Associated Press esto podría encaminar a una batalla legal con los reguladores de seguridad automotriz de Estados Unidos.

Compañía rechaza recall en EEUU de infladores de bolsas de aire

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras señaló que los infladores de las bolsas de aire han resultado en un peligro para los usuarios de los coches que cuentan con ese artículo en cuestión. Y es que señalaron que podrían explotar y arrojar metralla.

Los señalamientos surgen después de reportes de al menos dos personas muertas en Estados Unidos y Canadá, además de siete heridas a consecuencia de los infladores de ARC Automotive Inc. De acuerdo a The Associated Press, el retiro cubriría una gran parte de los 284 millones de vehículos que ahora circulan por las carreteras de EEUU, pero el porcentaje es difícil de determinar.