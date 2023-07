Nuevas visas de trabajo temporal en EEUU estarán disponibles

Muchos inmigrantes van en busca por el sueño americano, pero algunos no logran tal éxito por no contar con sus papeles en regla, por lo que ahora se ha informado que hay hasta 35,000 visas de trabajo tipo H-2B adicionales en los Estados Unidos y en este artículo informaremos que requisitos se necesitan y cómo obtenerla.

A través del portal de CNN en Español se detalló que cada año Estados Unidos otorga miles de visas a trabajadores tengan o no experiencia (no profesionales y sin un título académico) para que puedan laborar de manera temporal en el país, cabe mencionar que estas se dividen en dos categorías H-2A para agrícolas y la H-2B para no quiénes están fuera de este rango. Archivado como: Cómo solicitar visa de trabajo.