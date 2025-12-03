Cómo se cotiza el dólar hoy: México, Colombia y RD
Publicado el 12/03/2025 a las 08:12
- Descubre cómo se cotiza el dólar con los nuevos movimientos en México, Colombia y RD.
- Estos cambios influyen directamente en el poder de compra y los envíos desde EE.UU.
- Los próximos días dependerán de las decisiones de bancos centrales y de la volatilidad económica global.
El dólar volvió a moverse este miércoles y esto se siente de inmediato en los hogares que dependen de las remesas.
Cuando sube o baja, cambia cuánto rinde cada dólar, cuánto cuesta la canasta básica y qué se puede pagar con el dinero que llega del exterior.
Cómo se cotiza el dólar hoy en México
Hoy, Banxico ubicó el tipo de cambio en 18,291 pesos por dólar.
En la banca comercial, el promedio fue de 17,908 para compra y 18,5349 para venta.
El peso mexicano registró un ajuste leve, impulsado por expectativas sobre la política monetaria y el movimiento natural del mercado.
Aunque el cambio es moderado, sí afecta compras del día a día y el valor real de las remesas.
Descubre 3 opciones de envío desde EE.UU. rápidas, baratas y seguras
Con el dólar moviéndose, aprovechar un buen tipo de cambio también depende del servicio que elijas para enviar dinero.
Para muchos latinos, la prioridad es clara: rapidez, bajo costo y seguridad.
Aquí tres opciones reales que cumplen con estos requisitos y que ayudan a que el dinero llegue sin problemas:
1. Western Union
Sigue siendo una de las redes más grandes del mundo, con miles de puntos de retiro.
Es útil para envíos urgentes, aunque las tarifas pueden variar según el método de pago y el país de destino.
2. Remitly
Es una de las opciones preferidas por latinos porque combina velocidad, costos bajos y seguridad, ya que está registrada y regulada por el Departamento del Tesoro de EE.UU..
Desde Estados Unidos permite enviar dinero a México con retiro en Oxxo, Banorte, BanCoppel, Banco Santander, entre muchos otros.
También opera para Colombia y República Dominicana, con depósitos bancarios o retiro en efectivo.
Una ventaja clave es que ofrece tarifas reducidas en el primer envío y entrega rápida, incluso en minutos en algunos casos.
3. MoneyGram
Otra alternativa con amplia presencia física y digital.
- Su plataforma permite envíos en línea o desde tiendas asociadas.
- Es confiable y cuenta con muchos puntos de retiro en América Latina.
Para quienes envían dinero cada semana o cada mes, estas opciones ayudan a conservar más del presupuesto familiar, especialmente cuando el dólar está fuerte.
Tipo de cambio del dólar en Colombia
El Banco de la República reportó una tasa oficial de 3,817.773 pesos por dólar.
En casas de cambio la compra está en $3,680 y la venta en $3,820.
La diferencia entre la tasa oficial y la del mercado refleja la demanda local de divisas.
Para quienes reciben giros, estos ajustes pueden representar más o menos dinero disponible al mes.
Precio del dólar en República Dominicana
El Banco Central de RD informó que el dólar se sitúa en 63,3482 para compra y 64,1839 para venta.
El peso dominicano se ha movido ligeramente frente al dólar, algo común en temporadas de alta demanda de divisas por turismo e importaciones.
Estos cambios afectan los precios y también lo que rinden las remesas.
Qué sigue
El camino del dólar dependerá de lo que decida la Reserva Federal y de cómo reaccionen los bancos centrales de México, Colombia y República Dominicana.
Si el dólar se mantiene fuerte, las remesas seguirán siendo un apoyo importante, por eso es clave saber cómo se cotiza el dólar diariamente.
Si pierde fuerza, algunos precios podrían aliviarse, aunque exportadores y negocios vinculados al comercio exterior podrían sentir presión.