Cómo se cotiza el dólar hoy: México, Colombia y RD

Descubre cómo se cotiza el dólar con los nuevos movimientos en México, Colombia y RD.

Estos cambios influyen directamente en el poder de compra y los envíos desde EE.UU.

Los próximos días dependerán de las decisiones de bancos centrales y de la volatilidad económica global.

El dólar volvió a moverse este miércoles y esto se siente de inmediato en los hogares que dependen de las remesas.

Cuando sube o baja, cambia cuánto rinde cada dólar, cuánto cuesta la canasta básica y qué se puede pagar con el dinero que llega del exterior.

Cómo se cotiza el dólar hoy en México

Hoy, Banxico ubicó el tipo de cambio en 18,291 pesos por dólar.

En la banca comercial, el promedio fue de 17,908 para compra y 18,5349 para venta.

El peso mexicano registró un ajuste leve, impulsado por expectativas sobre la política monetaria y el movimiento natural del mercado.

Aunque el cambio es moderado, sí afecta compras del día a día y el valor real de las remesas.