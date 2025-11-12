Cómo se cotiza el dólar hoy en México, Colombia y República Dominicana

El dólar bajó en México y Colombia, mientras que en República Dominicana se mantuvo sin cambios relevantes.

La tendencia refleja menor fortaleza del billete verde frentes a las monedas locales.

Los próximos días estarán marcados por los datos de inflación y las decisiones de política monetaria en la región.

El dólar retrocedió en los principales mercados latinoamericanos, impulsado por la política monetaria de EE.UU. y un repunte de las monedas locales.

Este comportamiento es clave para hispanos en EE.UU. que envían remesas o mantienen negocios con México, Colombia y República Dominicana.

Cómo se cotiza el dólar hoy en México

Según el Banco de México, el tipo de cambio se ubicó hoy, 12 de noviembre de 2025, en 18,3333 pesos por dólar.

En la banca comercial, el promedio fue de 17,9145 pesos para compra y 18,5911 pesos para venta.

El peso mexicano se fortaleció ligeramente tras una semana de volatilidad, impulsado por un repunte en los flujos de inversión extranjera y un entorno de menor presión inflacionaria en EE.UU.

La corrección del dólar también refleja la expectativa de que la Reserva Federal mantenga su tasa de interés sin cambios, lo que reduce el atractivo del billete verde frente a monedas emergentes.