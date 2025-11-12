Cómo se cotiza el dólar hoy en México, Colombia y República Dominicana
Publicado el 12/11/2025 a las 08:07
- El dólar bajó en México y Colombia, mientras que en República Dominicana se mantuvo sin cambios relevantes.
- La tendencia refleja menor fortaleza del billete verde frentes a las monedas locales.
- Los próximos días estarán marcados por los datos de inflación y las decisiones de política monetaria en la región.
El dólar retrocedió en los principales mercados latinoamericanos, impulsado por la política monetaria de EE.UU. y un repunte de las monedas locales.
Este comportamiento es clave para hispanos en EE.UU. que envían remesas o mantienen negocios con México, Colombia y República Dominicana.
Cómo se cotiza el dólar hoy en México
Según el Banco de México, el tipo de cambio se ubicó hoy, 12 de noviembre de 2025, en 18,3333 pesos por dólar.
En la banca comercial, el promedio fue de 17,9145 pesos para compra y 18,5911 pesos para venta.
El peso mexicano se fortaleció ligeramente tras una semana de volatilidad, impulsado por un repunte en los flujos de inversión extranjera y un entorno de menor presión inflacionaria en EE.UU.
La corrección del dólar también refleja la expectativa de que la Reserva Federal mantenga su tasa de interés sin cambios, lo que reduce el atractivo del billete verde frente a monedas emergentes.
Envíos de dinero: cómo aprovechar mejores opciones de remesas
Con un dólar que baja frente a las monedas latinoamericanas, muchos hispanos en Estados Unidos buscan maximizar el valor de sus envíos.
Enviar dinero de forma rápida y segura se ha vuelto tan importante como elegir el mejor momento para hacerlo.
Hoy existen plataformas que permiten transferencias internacionales con bajas comisiones y tipos de cambio más competitivos:
Sabér más sobre WISE
- Wise es una alternativa para enviar dinero de forma segura, te muestra el costo real del dólar antes de enviar el dinero, sin tarifas ocultas.
Para quienes mandan dinero a México, República Dominicana o Colombia, el uso de herramientas transparentes como Wise puede significar más pesos o pesos dominicanos en el bolsillo de sus familias.
- Además, los tiempos de entrega suelen ser cortos y con seguimiento en tiempo real, lo que facilita la planeación de gastos y pagos desde el extranjero.
- En un entorno donde cada centavo cuenta, comparar plataformas y elegir opciones seguras y verificadas se vuelve esencial.
La clave está en aprovechar los días en que el dólar está más fuerte y elegir servicios con tasas justas y sin sobrecargos bancarios.
Tasa promedio del dólar en Colombia
De acuerdo con el Banco de la República de Colombia, el dólar se cotizó en 3.735,677 pesos por unidad, mientras que en el mercado cambiario se compra en $3,720 y se vende en $3,850.
La apreciación del peso colombiano responde a una mayor entrada de divisas por exportaciones de crudo y café, además de una menor demanda de dólares en el mercado local.
El movimiento también se relaciona con el ajuste de expectativas sobre la política monetaria global, que ha dado impulso a monedas emergentes frente al dólar.
Tipo de cambio del dólar en República Dominicana
El Banco Central de República Dominicana informó que el dólar se mantiene estable, con una cotización de 63,9866 pesos dominicanos para compra y 64,5391 para venta.
La estabilidad del peso dominicano se sostiene por el flujo constante de remesas y turismo, dos pilares que han blindado al país frente a la volatilidad regional.
Aunque no se registraron cambios significativos, el Banco Central continúa atento a los movimientos del dólar para preservar la estabilidad del tipo de cambio.
¿Cómo impactan estos movimientos a los hispanos en EE.UU.?
Para millones de latinos en EE.UU. que envían dinero a sus familias, la baja del dólar en México y Colombia significa menor valor recibido en moneda local.
Sin embargo, para quienes viajan o hacen compras en esos países, representa un respiro en precios y mayor poder adquisitivo.
Un dólar más débil también puede reducir los costos de importación de bienes básicos, aunque disminuye las ganancias por remesas.
En República Dominicana, la estabilidad cambiaria mantiene el poder de compra casi intacto, protegiendo tanto a consumidores locales como a receptores de envíos desde EE.UU.
Qué sigue
El desempeño del dólar en lo que resta del mes dependerá de la próxima reunión de la FED, así como los datos de inflación en EE.UU. y América Latina.
Saber cómo se cotiza el dólar es clave, si las tasas se mantienen sin cambios, el dólar podría continuar cediendo terreno frente a las monedas de la región.
Por ahora, la tendencia sugiere una leve debilidad del dólar, pero con alta sensibilidad a los próximos anuncios económicos internacionales.