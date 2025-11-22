Cómo prepararse ante una tormenta de nieve: 7 claves de seguridad

Cómo prepararse ante una tormenta

Seguridad en tormentas invernales

Consejos para sobrevivir nieve

Las tormentas de nieve pueden transformar situaciones cotidianas en escenarios peligrosos debido al frío extremo, los apagones y la interrupción de servicios básicos.

Con la llegada de una nueva ola ártica que afectará a gran parte de Estados Unidos, millones de personas enfrentarán temperaturas bajo cero durante varios días consecutivos.

Autoridades meteorológicas advierten que el frío extremo puede provocar congelación en minutos y complicar los viajes por carretera y aire.

En este contexto, la preparación anticipada es la herramienta más eficaz para reducir riesgos y proteger a la familia.

Cómo prepararse ante una tormenta:

Contar con un botiquín de emergencia completo es fundamental ante la posibilidad de quedar aislado por la nieve.

Es recomendable incluir medicamentos esenciales, artículos de primeros auxilios, linternas, baterías, mantas y alimentos de alto contenido calórico.

Los hogares deben prever un suministro de víveres suficiente para varios días, especialmente productos no perecederos y agua embotellada.

Pensar en las necesidades de todos los miembros de la familia, incluidas las mascotas, permite armar un plan más sólido.