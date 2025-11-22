Cómo prepararse ante una tormenta de nieve: 7 claves de seguridad
Publicado el 11/21/2025 a las 19:56
- Cómo prepararse ante una tormenta
- Seguridad en tormentas invernales
- Consejos para sobrevivir nieve
Las tormentas de nieve pueden transformar situaciones cotidianas en escenarios peligrosos debido al frío extremo, los apagones y la interrupción de servicios básicos.
Con la llegada de una nueva ola ártica que afectará a gran parte de Estados Unidos, millones de personas enfrentarán temperaturas bajo cero durante varios días consecutivos.
Autoridades meteorológicas advierten que el frío extremo puede provocar congelación en minutos y complicar los viajes por carretera y aire.
En este contexto, la preparación anticipada es la herramienta más eficaz para reducir riesgos y proteger a la familia.
Cómo prepararse ante una tormenta:
Contar con un botiquín de emergencia completo es fundamental ante la posibilidad de quedar aislado por la nieve.
Es recomendable incluir medicamentos esenciales, artículos de primeros auxilios, linternas, baterías, mantas y alimentos de alto contenido calórico.
Los hogares deben prever un suministro de víveres suficiente para varios días, especialmente productos no perecederos y agua embotellada.
Pensar en las necesidades de todos los miembros de la familia, incluidas las mascotas, permite armar un plan más sólido.
Abastecer comida y agua para varios días
Las tormentas suelen interrumpir rutas y servicios de entrega, por lo que abastecerse antes del impacto es clave.
- Alimentos enlatados, panes, frutos secos, mantequilla de maní y cereales son opciones prácticas para consumir sin electricidad.
- Si se pierde el acceso a la cocina o al microondas, los productos enlatados y empacados ofrecen alternativas rápidas y seguras.
- Los expertos en gestión de emergencias recomiendan considerar las necesidades de cada persona al calcular el suministro de varios días.
Seguir alertas meteorológicas y planes familiares
Mantenerse informado sobre avisos, vigilancias y alertas invernales ayuda a tomar decisiones seguras.
Las aplicaciones oficiales y los servicios meteorológicos locales permiten monitorear cambios repentinos en el clima.
Revisar estas notificaciones ayuda a evitar viajes innecesarios mientras se desarrollan ventiscas o condiciones peligrosas.
Además, reunir a la familia para repasar un plan de seguridad facilita actuar con rapidez si alguien se separa o necesita ayuda.
Identificar señales tempranas de congelación
Si es necesario salir, vestir varias capas ayuda a conservar el calor y proteger zonas vulnerables del cuerpo.
- Manos, pies, orejas y nariz son áreas especialmente expuestas a sufrir daños por el frío extremo.
- Cambios visibles en la piel, como coloración anormal o rigidez, pueden indicar un inicio de congelación.
- Ante cualquier señal de alerta, lo más seguro es regresar a un lugar cálido y proteger las zonas afectadas.
Reconocer síntomas de hipotermia
El descenso extremo de la temperatura corporal puede afectar órganos vitales y convertirse en una emergencia médica.
- Temblores intensos, confusión, debilidad o dificultad para hablar son señales claras de riesgo.
- Los niños y adultos mayores son particularmente vulnerables, por lo que requieren vigilancia adicional.
- Ante sospecha de hipotermia, mantener a la persona abrigada y bajo supervisión médica es una medida crucial.
Preparar el automóvil para condiciones invernales
Antes de cada invierno, verificar neumáticos, batería, frenos, limpiaparabrisas y calefacción reduce riesgos en carretera.
Llevar ropa de abrigo adicional, mantas y herramientas básicas puede marcar la diferencia si el vehículo queda varado.
Arena, sal o arena para gatos ayudan a obtener tracción en superficies congeladas o resbaladizas.
Mantener el tanque de gasolina casi lleno evita que se forme hielo en el interior del sistema.
Prevenir complicaciones por cortes de energía
- Las tormentas invernales suelen causar daños en el suministro eléctrico, por lo que anticiparse es esencial.
- El hogar debe contar con linternas, baterías, cargadores portátiles y suficiente ropa térmica.
- Los generadores deben operarse solo en exteriores para evitar riesgos por acumulación de gases.
- Conocer la ubicación de refugios cercanos ayuda a tomar decisiones rápidas si la vivienda pierde calefacción.
Retirar la nieve con precaución
- Salir a palear nieve puede parecer rutinario, pero es una actividad demandante físicamente.
- Usar ropa abrigada, calzado adecuado y realizar pausas frecuentes disminuye el riesgo de lesiones.
- Las sopladoras de nieve deben manipularse al aire libre, lejos de niños y ropa suelta para evitar accidentes.
- Mantenerse hidratado y usar técnicas adecuadas al levantar peso ayuda a prevenir dolores y lesiones.
Cuidado del hogar y medidas complementarias
Revisar anualmente chimeneas, estufas y salidas de humo reduce riesgos de incendios o intoxicación.
Detectores de humo y monóxido de carbono con baterías nuevas deben colocarse en zonas clave del hogar.
Además, los sistemas de calefacción deben ser inspeccionados por técnicos para garantizar un funcionamiento seguro.
Los adultos mayores pueden beneficiarse de termómetros visibles que permitan monitorear la temperatura interior.
Preparar un kit de emergencia para el auto
En caso de viaje inevitable, es indispensable llevar un equipo completo que incluya cargadores, ropa térmica y herramientas.
Herramientas como raspadores de hielo, palas, radios con baterías y linternas pueden ser vitales en carretera.
Las cadenas, reflectores y mapas de ruta también forman parte del equipo recomendado.
Contar con agua, refrigerios y un kit de primeros auxilios completa un conjunto básico de seguridad para movilidad invernal, señaló el medio de los ‘CDC‘ y el ‘Servicio Meteorológico Nacional de EEUU‘.