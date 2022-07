A través de redes sociales, una experta en belleza y Target, no dudó en enseñar un par de secretos para obtener la manicura perfecta en un corto tiempo y con un presupuesto de $10 dólares. Fue la usuaria en Instagram, My Curly Adventures, quien dio a conocer cómo obtener una manicura de salón, en la famosa tienda.

My Curly Adventures, se dio a la tarea de enseñarle a sus seguidores como obtener una buena manicura y con $10 dólares obtener un resultado deseado. La joven declaró que sabe los mejores tips y, que salvarán a más de una persona en cuestión de las uñas; este consejo y otros más ofreció en su cuenta de Instagram.

¡UNA MANICURA RÁPIDA! Una experta en belleza, anunció los mejores “secretos” para obtener la perfecta manicura en menos de diez minutos y con un corto presupuesto. La joven declaró que ya no es necesario gastar una cuantiosa suma de dinero para obtener unas uñas decentes; ahora, en Target podrá obtener esa opción sin necesidad de pagar un precio estrafalario.

La blogger texana, no dudó en mostrar a través de su página de Instagram (@MyCurlyAdventures_) que encontró la manera perfecta de obtener una manicura en menos de diez minutos y con un bajo presupuesto. La joven compartió un video donde se observa a un robot haciéndole las uñas y en la descripción del clip, indicó que le costó $10 dólares y en 10 minutos.

Si usted desea obtener una experiencia con este robot, tendrá que seguir un sencillo paso. La blogger, explica que ella pudo obtener un lugar con este singular robot al hacer una cita y ver que horario le convenia para hacerse las uñas. Al igual, declaró que debe revisar las ubicaciones que proporciona la página de Nails Like Clock para conocer donde queda el Target más cercano que tenga esta opción.

Como obtener manicura Target: ¿Cómo salón de belleza?

Hasta el momento, este robot de manicura automatizada está ubicada en seis destinos seleccionados en Texas, Minnesota y California, de acuerdo con The Sun. La página, donde solicitan cita, especificó que hay un código de descuento e inclusive, señalaron que podrían obtener la oportunidad de obtener la manicura a un precio de $8 dólares. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

Aunque claro, cabe destacar que este tipo de manicura no es como en un salón de belleza, ya que no proporciona gel de larga duración, su “manicura” utiliza esmalte de alta calidad de marcas como Essie, China Glaze y OPI, informó The Sun. Por esa razón, puede que dure un par de días antes de que termine fuera de sus uñas. Archivado como: Como obtener manicura Target