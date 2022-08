“La familia de Jon me pidió que publicara la próxima historia”, señaló la influencer en una historia en Instagram. “Con profundo remordimiento y tristeza debemos informar que nuestro amado Andrew Jonathan Hill falleció el 10 de agosto de 2022. Todos estamos devastados por la repentina tragedia. La familia Hill solicita privacidad durante este momento abiertamente difícil. VR y la Familia Hill”.

“Todo lo que siempre quise fue que encontraras tu felicidad y te liberaras de tus luchas. Mi corazón está roto al saber que te has ido, pero mi espíritu sabe que finalmente eres libre.”, declaró Jaclyn en una publicación reciente, dando a conocer su sentir ante la muerte del baterista, con quien estuvo casada desde el año 2009 hasta el 2018.

Aunque la causa de muerte de Jon no se aclaró al instante, Jaclyn Hill dio pistas sobre lo que había pasado con el baterista, anunciando que por fin era “libre”. En años pasados, Hill señaló en una entrevista con Billboard su lucha con las drogas y como esa situación había repercutido en su matrimonio, provocando la separación; recientemente, Jaclyn había pedido oraciones por el baterista, ya que había recaído.

Cómo murió Jon Hill: ¿Luchó contra las drogas?

En redes sociales, se especuló que la causa de la muerte fueron las drogas y era un tema bien conocido por las personas que querían y seguían de cerca la carrera de Jon Hill. En la entrevista que realizó con Billboard, declaró como fue su primera experiencia con las sustancias y dijo que desde una edad muy temprana había estado expuesto a ese mundo.

“Estaba en una fogata cuando un amigo me pidió que probara las pastillas recetadas que estaba tomando para controlar el dolor de su pierna rota. Recuerdo cuando me golpeó y pensé: ‘Oh, Dios mío, esta es la mejor sensación que he tenido'”, agregó el baterista en la entrevista y confesó que su problema de drogas inició cuando él cumplió 17 años de edad, según señaló Bareillyinfo. Archivado como: Cómo murió Jon Hill