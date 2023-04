¿Cómo murió Anthony Bourdain? La trágica muerte del chef

El 8 de junio, mientras se encontraba filmando un episodio de su serie de televisión, Bourdain fue reportado como desaparecido por uno de sus colaboradores, y ese mismo día lo encontraron muerto por aparente suicidio por ahorcamiento en un hotel de Kayserberg, Francia. El cuerpo del crítico no mostraba signos de violencia, hecho que las autoridades tomaron como punto de partida para determinar que se trató de un acto impulsivo.

El examen toxicológico tampoco mostró rastro de drogas ilícitas o intoxicación por alcohol, y sus amigos y familiares más cercanos mostraron una total sorpresa, asegurando que Bourdain nunca había mostrado señales de depresión o ideación suicida. En 2021, se estrenó un documental en su honor y, en octubre de 2022, se publicó una biografía no autorizada de Anthony Bourdain, titulada ‘Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain’.