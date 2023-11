Ve un paso adelante de los estafadores y mantén tus cuentas seguras

• No dejes que nadie te presione o amenace para que les proporciones información personal o dinero. Cuelga o no respondas.

No envíes dinero

• Si alguien dice que debes actuar ahora mismo, detente y pregúntate: “¿Es así como actuaría una compañía legítima?” Si algo te parece “incorrecto”, probablemente lo sea.

• Recuerda que las instituciones financieras nunca te solicitarán que te envíes dinero a ti mismo o a alguien más.

• No envíes dinero a alguien que no conozcas o por razones que no tienes claras: es posible que no lo recuperes.

• Incluso si tu identificador de llamadas dice que una llamada o mensaje de texto es de tu banco, podría ser una estafa.