El primer paso para entender cómo hacer taxes solo es tener presente la fecha límite para el envío de toda la documentación y formularios correspondientes ante el Servicio de Impuestos Internos; en 2023, la fecha límite será el 18 de abril. Antes de iniciar con el trámite, asegúrate de no encontrarte en una categoría exenta de este pago; esto aplica para personas con un ingreso mínimo o aquellas que dependan económicamente de otro contribuyente.

¿Te has preguntado cómo hacer taxes solo? Cada año, millones de estadounidenses dedican al menos 13 horas de su vida para preparar su declaración de impuestos; esto incluye pasos como la recabación de documentos, el envío de los mismos y la planeación de las finanzas personales.

1. Realiza el envío electrónico de la documentación: El último paso para hacer taxes solo

Si aún no estás listo para realizar el envío de tu documentación, puedes solicitar una prórroga ante el IRS, que usualmente es de aproximadamente seis meses. Si ya has realizado el llenado de todos los formularios, entonces es momento de verificar que toda la información detallada sea correcta, y que no existan errores; después, será momento para procesar la documentación en el sitio oficial del IRS.

De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos, el 90% de los contribuyentes hace el trámite de manera electrónica, lo que supone una mayor privacidad y agilidad en caso de recibir una devolución posterior. Además, es una excelente manera de mantenerse al tanto de todas las notificaciones. Con estos pasos, sabrás cómo hacer taxes solo ¡y sin contratiempos!