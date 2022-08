Chávez, también declaró que un día antes de que ocurriera la fiesta de quince años, Daniela había estado emocionada y que no podía creer que estuviera a tan poco de poder disfrutar de su festejo. La tía de la adolescente, declaró que en todo momento estuvo contenta y feliz, por lo que aún no pueden creer que se “haya ido para siempre”.

Último día Daniela Montemayor: “Me reconforta tu felicidad”

A través de redes sociales, los familiares de la joven no dudaron en despedirla y señalar que siempre recordarán su fiesta de XV años y lo feliz que se encontraba por haber asistido. Una de sus tías, le escribió una dulce despedida diciendo que lo único que le reconfortaba era saber que fue feliz hasta el último momento, tanto así “que su cuerpo no aguantó”.

“Mi morenita… Me duele en el alma todo esto, no tengo ni que decir que te amaba, porque sé que siempre lo supiste, nunca olvidaré que me reclamabas que ‘mome’ era mi favorita y yo siempre te decía ‘sabes que tú eres la favorita’. Por más que intenté ser fuerte no pude, pero me reconforta tu felicidad en tu fiesta, bailamos como nunca, fuiste feliz hasta el último momento, tan feliz que tu cuerpecito no aguantó. Adiós mi princesa, mi morenita, siempre seremos unas ranitas, tú di rana que yo seguiré saltando y bailando por ti”, declaró su tía.