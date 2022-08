¿Cómo era la enfermedad de Manuel Ojeda? (FOTOS)

A través de los informes que comunicó la prensa en el momento de la confirmación de la muerte de la artista, dijeron: “Su hígado ya estaba muy mal. Eso le provocaba tener ascos, náuseas y no podía comer a pesar de que yo, en varias ocasiones, le insistía en que tenía que comer”, platicó a la prensa durante el funeral del actor de telenovelas. Recordó que antes de su muerte ya no lo veía del todo bien. “Comía muy poco, era un bocado, por eso se fue… se veía muy demacrado”.

También brilló en Hollywood junto a Michael Douglas en el filme Dos Bribones Tras la Esmeralda Perdida (1984), algo que festejaban sus amigos cercanos. "Lo conocí en mi primera participación en una telenovela hace 40 años. No tenía a nadie aquí y fue como familia. Me hizo partícipe de todos sus amigos personales de él, como Adriana (Roel).

Hablan familiares y amigos que lamentan la muerte del actor

“Era un grupo hermoso el que se está yendo y eran familia para mí. Nos veíamos poco porque la vida así es, pero el cariño estaba intacto”, dijo Margarita Gralia, que acudió a despedirlo a la funeraria en el Centro de la CDMX. En su carrera también destacaron papeles históricos, como cuando interpretó al héroe revolucionario Emiliano Zapata en Senda de Gloria y al ex presidente Porfirio Díaz en la telenovela El Vuelo del Águila. Las caracterizaciones, por más incómodas que fueran, no le hacían perder el profesionalismo.

“En él podías ver cómo disfrutar el trabajo. En una ocasión en una locación en Puerto Vallarta empezaron su maquillaje a las 6:00 y acabaron a las 8:00 para ponerle una barba impresionante y peluca. A mediodía todavía no hacía su escena, pero no se quejó jamás.

"La gente muchas veces no se le acercaba porque creíamos que tenía una dureza de un ser hermético, pero estaba todo el tiempo haciendo reír a sus compañeros, le encantaba ver cómo se divertía la gente. Cuando me tocaba trabajar con él sabía que la iba a pasar bien", recordó Estrella, según informes de Agencia Reforma.