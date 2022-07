¡Conoce cómo conseguir productos descontinuados de Target! ¿Te ha pasado que te vuelves asiduo a un producto pero este deja de producirse? Si es tu caso, tenemos buenas noticias: Todavía tienes oportunidad de abastecerte de ellos de forma sencilla y sin tener que gastar mucho dinero.

Recientemente, ha circulado en redes sociales una tendencia en la que los usuarios se dedican a encontrar productos descontinuados de tiendas como Target y Walmart, ahorrando cientos de dólares en algunos casos ¡Descubre cómo sacarle el máximo provecho a tu dinero!

Artículos descontinuados

En ocasiones, los usuarios de Target encuentran que los artículos que han añadido a su lista de regalos se encuentran descontinuados, lo que supone una afectación; sin embargo, en estos casos, Target cuenta con una sección especial en la que indica los pasos a seguir, como lo es buscar el mismo artículo en una nueva presentación.

La buena noticia es que esto no es tan común como parece, y Target cuenta con un sistema de seguimiento para hacer saber a los usuarios que los productos ya no se encuentran disponibles. Si este llegara a ser el caso, recibirás un correo electrónico donde se te notifique la situación actual del producto que has añadido a tu lista de regalos.