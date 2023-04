Para ahorrar para navidad desde ahora necesitarás mucha disciplina; es normal que existan gastos emergentes, o que desees comprar un artículo que podría tener un precio elevado y que no esté dentro del presupuesto que te has fijado. Por eso, una manera de evitar la tentación de gastar dinero extra es abriendo una cuenta de ahorro exclusiva para tus regalos navideños.

Considera la posibilidad de ahorrar dinero evitando algunos gastos como la compra de café a diario, comidas en restaurantes varias veces a la semana, o gastos en productos o servicios que quizá no utilizas con tanta frecuencia, como el servicio de cable o suscripciones a plataformas de streaming .

¿Cuáles son los gastos de los que podrías prescindir, al menos por los siguientes seis meses? Como primer paso, puedes hacer un análisis rápido de tus estados de cuenta, pues te podrías sorprender de los gastos recurrentes que has estado pagando ¡sin enterarte! Hacer esto podría ahorrarte cientos de dólares y aumentar tu presupuesto navideño.

3. Haz una venta de garage: Comienza a ahorrar para navidad desde ahora

Ahorrar para navidad desde ahora es una decisión inteligente que te ayudará a planificar tus gastos y a tomar decisiones financieras más informadas. Una forma de generar ingresos sin realizar una inversión es con una venta de garage en la que vendas aquellas cosas que ya no usas, y que aún se encuentran en buen estado.

Muchas veces, los hogares están llenos de artículos que ya no cumplen un propósito y que podrían ser de utilidad para otras familias. Una venta de garage no es sólo una oportunidad para ahorrar, también es una actividad que es de beneficio para personas que no tienen las condiciones financieras para comprar dichos artículos de primera mano.