¿Cómo descubrió Shakira la infidelidad de Piqué?

Será este viernes 22 de marzo que, después de una larga espera por parte de los fans, se estrene el disco Las mujeres ya no lloran.

¿Fue cierto lo de la mermelada?

Casi de inmediato que se supo que Piqué le había sido infiel a Shakira, en redes sociales se compartió una hipótesis.

En varias páginas de Internet se aseguraba que la cantante, tras regresar a casa luego de algún viaje, notó que faltaba parte de su mermelada.

Esto supuestamente le llamó la atención por el simple hecho de que ni a su pareja ni a sus hijos les gustaba este producto.

No obstante, en la entrevista que le concedió a The Sunday Times, dijo tajante que eso no era verdad sin entrar en más detalles.