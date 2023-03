Los migrantes utilizan el material de las alfombras en la suela de sus zapatos para poder caminar por la frontera, de acuerdo con New York Post. Ellos, pegan los pedazos esponjosos de material para pisos en los zapatos y se escurren entre los caminos para poder ingresar al país sin que las autoridades se den cuenta, pero en esta ocasión eso falló.

Casi una docena de personas fueron descubiertas mientras intentaban cruzar la frontera en Sunland Park, Nuevo México. La información se dio a conocer por el portal de noticias New York Post, quien reveló uno de los “misterios” del cruce de migrantes en la frontera. De acuerdo con los datos que proporcionó The Post, se conoce que los migrantes evitan la patrulla fronteriza de una manera muy inusual.

Por esa razón, es que se tomó en cuenta la singularidad con la que cruzan las personas por las áridas tierras y desaparecen del ojo de la patrulla fronteriza. La situación migratoria en Estados Unidos y México, parece ser que cada día se vuelve más problemática y provoca que ambos gobiernos estén en constante búsqueda de opciones, aunque no llegan a un sólido acuerdo.

Los migrantes que fueron arrestados, se espera que sean trasladados a México. Las nacionalidades no se dieron a conocer de inmediato, informó el New York Post. Mientras se investigan los hechos, se reveló que las autoridades siguen vigilando las huellas que se encuentren y que puedan proporcionar mayor información al respecto.

Cómo cruzan migrantes frontera: ¿Cómo servía el material?

Al utilizar este tipo de material se cree que no elimina las pistas por completo, pero dificulta que los agentes sepan cuántas personas han tomado un camino en particular, detalló el New York Post. Después de informar sobre este suceso, mostraron las imágenes de cómo se observa la suela de los zapatos de los migrantes y como casi una decena de ellos, intentó salvarse de la aprehensión de las autoridades.

Pero, no es la única manera en como cruzan la frontera. En meses pasados, se reveló un video donde se observa como un traficante de personas, mejor conocido como “pollero”, intenta lanzar a una persona por medio de una cuerda y lo “cruza del otro lado”, utilizando los barrotes del muro fronterizo como apoyo. Archivado como: Cómo cruzan migrantes frontera