Sin embargo, el comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero al Capitolio de EE. UU. emitió formalmente una citación extraordinaria a Donald Trump el viernes, exigiendo el testimonio del expresidente que, según los legisladores, “orquestó personalmente” un esfuerzo de varias partes para revocar el resultado de las elecciones de 2020, indicó la agencia The Associated Press.

El panel de nueve miembros envió una carta a los abogados de Trump diciendo que debe testificar, ya sea en el Capitolio o por videoconferencia, “a partir del” 14 de noviembre y continuando durante varios días si es necesario, informó The Associated Press. Donald Trump, ni su equipo de abogados, han dado declaraciones al respecto.

“Una acción histórica”

El panel basó su acción en la historia, enumerando a los presidentes anteriores, desde John Quincy Adams hasta Gerald Ford, quien testificó ante el Congreso después de dejar el cargo, y señaló que incluso los presidentes en funciones han respondido a las citaciones del Congreso, informó AP. En la carta que envió el presidente Bennie Thompson y Liz Cheney, declararon que es “una acción histórica”.

“Reconocemos que una citación a un expresidente es una acción significativa e histórica. No tomamos esta acción a la ligera”, informó el presidente Bennie Thompson y la vicepresidenta Liz Cheney en la carta a Trump y citó The Associated Press. El caso sigue causando controversia en el país, debido a que no se había citado a un exmandatario a declarar.