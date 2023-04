“A mí me regaló el rancho de Ajusco, pero yo siempre lo estuve apoyando con la venta de propiedades. Lo que no sabe la gente es que lo primero que se vendió fue el rancho. Él me regaló ese dinero. Mi papá decía que los bienes eran para solucionar los males. El castillo también ya se vendió, mensualmente le caía el dinero”, reveló Andrés Potrillo según TvyNovelas .

¿Comienza la pelea por la herencia de Andrés García?: Andrés Potrillo no es hijo biológico de García

Algunas personas no lo saben, pero Andrés Potrillo no es hijo biológico del primer actor, sin embargo García siempre lo quiso como si lo fuera, pues según informó la revista, desde niño siempre lo cuidó. “Nunca he sido una persona mediática, no me interesa”.

“Estuve cerca de él desde hace 20 años (de Andrés García), él iba por mi a la escuela, para mí él es mi papá”, confesó a través de una entrevista con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante. Han existido problemas entre Leonardo y Andrés Potrillo anteriormente por las propiedades del primer actor.