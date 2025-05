Alimentación infantil sin batallas: Estrategias para comidas sin estrés

Cuidado con los jugos y snacks como fuente de Alimentación para los niños

Muchos padres no saben que el exceso de jugo puede reducir el apetito por alimentos más nutritivos.

Limita snacks y bebidas azucaradas fuera de las comidas, para que el hambre natural guíe al niño.

Conclusión sobre la Alimentación

Educar el paladar infantil no es una batalla: es un proceso.

Con constancia, respeto y amor, puedes fomentar una relación sana con la alimentación desde los primeros años.

¿Tienes alguna estrategia infalible para que tus hijos coman sin peleas? ¡Compártela en los comentarios y ayudemos a más familias a disfrutar de la hora de la comida!

