TRUMP HABRÍA HECHO COMENTARIOS 'INAPROPIADOS' DE SU PROPIA HIJA. Exfuncionario evidencia lo que el expresidente decía de Ivanka escandalizando a todos.

Otro escándalo alcanza al expresidente de EEUU, Donald Trump

Un libro detalla los supuestos comentarios muy fuertes que hizo de su hija Ivanka

¿Ivanka se enteró y está devastada por lo que dijo su propio padre?

Donald Trump, expresidente de EEUU está envuelto en un nuevo escándalo ahora que relaciona directamente a su hija Ivanka y unos supuestos comentarios bastante desafortunados y fuertes que realizó sobre su propia descendiente, según lo revela un exfuncionario de Seguridad Nacional que trabajó con el magnate en su administración.

Miles Taylor está por sacar un libro en el que se revelan los comentarios y maltratos sexistas que hacía el expresidente Donald Trump en contra de las mujeres de su equipo pero lo que más indigna y sorprende es que también va incluida su propia hija Ivanka Trump quien estaría devastada si se enterara de dicha situación.

Donald Trump en un nuevo escándalo

Según lo reporta Agencia EFE, el expresidente Donald Trump habría hecho comentarios sexuales bastante fuertes de su hija Ivanka e incluso habló de cómo sería ‘tener relaciones’ con ella, lo que alarmó a diversos integrantes de su equipo de trabajo durante la gestión del magnate, ahora en tremendo lío legal por documentos clasificados.

Miles Taylor, exfuncionario de Seguridad Nacional escribió el libro «Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump (Alerta para salvar la democracia del próximo Trump)», del que se recogen varios extractos en la revista Newsweek a días de que sea publicado y escandalice a la sociedad americana.