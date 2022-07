“Que me dejen morir”

Además, en la entrevista reveló que desde hace 30 años tiene su testamento listo, así como una carta llamada “voluntad anticipada”. En México, dicho documento “promueve los cuidados paliativos y busca el mayor confort del paciente respetando que la muerte llegue de manera natural”, de acuerdo tríptico publicado en un portal oficial de salud de la CDMX.

“Si me da cáncer, o lo que me dé, que me dejen morir”, declaró el comediante antes las cámaras de Imagen Televisión y otro reporteros presentes. Poco antes, declaró: “Ya me cansé… Son 50 años en la comedia… ya me cansé, me quiero ir dignamente”.