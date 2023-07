Brincos Dieras revela cuál fue el motivo por el que estuvo hospitalizado

«Muchas gracias a todos los que se han preocupado por mí. ¡ESTOY BIEN! No hagan caso de las noticias falsas que andan circulando por ahí», inicia el comunicado de Brincos Dieras tras su hospitalización, «Gracias a todos los que han dejado un mensaje de apoyo o de carrilla. Por ahora toca descansar para poder estar haciendo lo que tanto me gusta el próximo fin de semana», agregó.

Posterior a eso fue que el popular comediante reveló el motivo que lo llevó hasta la puerta de un hospital, «Solo fue un golpe de calor, se me juntó con cansancio y una infección estomacal. ¡Gracias al personal médico de Detroit que me atendió aunque no les haya entendido muy bien… Pero sobre todo gracias a ustedes por preocuparse tanto. ¡Me siento en deuda con ustedes!», finalizó el escrito. Archivado como: Brincos Dieras hospitalizado.