Policía de Nueva York irrumpe en Universidad de Columbia para desalojar manifestantes pro-Palestina

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) irrumpió este miércoles en el campus de la Universidad de Columbia para desalojar a manifestantes pro-Palestina, según confirmó el alcalde Eric Adams.

La intervención policial se produjo tras una solicitud formal por escrito emitida por la administración de la universidad.

“Estamos actuando a petición escrita de la Universidad de Columbia para expulsar a las personas que están invadiendo propiedad privada”, declaró Adams en un comunicado oficial.

El alcalde subrayó que la ciudad de Nueva York respeta el derecho a la protesta pacífica, pero recalcó que no permitirá “la anarquía”.

🚨 NOW: An increasing amount of Palestine protestors are being ARRESTED and led out of Columbia University in handcuffs

