«Me siento intimidada»: redadas en Texas avivan temor entre migrantes.

Las ventas en su negocio, agregó, se han congelado desde el lunes, porque los trabajadores del sector de la construcción no quieren salir: «Muchos de ellos están aquí ilegalmente entonces no quieren arriesgarse».

El desarrollo inmobiliario del área, expandiéndose con casas prefabricadas y autocaravanas, ha estado alimentado por compañías que venden terrenos sin exigir muchos requisitos a los compradores y que han sido incluso acusadas por la Justicia de prácticas de financiamiento «abusivas».

«Me siento intimidada», expresó Jasmín García, residente de Colony Ridge y originaria de Guerrero (México), al manifestar que la presencia de los agentes federales es positiva porque contribuye a poner «orden» en la comunidad.

Sin embargo, acotó a EFE que la narrativa del actual Gobierno y la cantidad de deportaciones también la hacen sentir «intimidada», ya que ella es beneficiaria del programa DACA, que protege de la deportación a personas indocumentadas que llegaron a EE.UU. cuando eran menores de edad.

«Yo no he cometido ningún crimen, mi único delito es ser mexicana y vivir en un país que no es el mío», explicó, «pero si me mandan a mi país, me tocó (…) si nos toca irnos, a mis hijos y a mí, pues nos vamos a ir».