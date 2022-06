Colombiana habla aliens milagros: ¿Qué es lo que dice al hablar?

En la entrevista que tuvo con Al Rojo Vivo, señaló que desde el 2012 fue que su don empezó a desarrollarse y fue cuando se dio cuenta de que podía comprender más allá que los demás e inclusive a tener ese acercamiento con las fuerzas de “otras dimensiones” que muchas personas no son capaces de comprender. Al igual, señaló que su poder se manifiesta a través de sonidos.

“Tu cuerpo, las células, toda tu energía lo va a entender, la mente no. Son sonidos, es frecuencia, como cuando escuchas una canción y te gusta”, expresó la medium a través de la entrevista que se realizó en días recientes sobre el don que tiene y los sonidos que salen de su voz. “En ese momento mi cuerpo, era tanta la energía que no lo comprendía. Era mucha la frecuencia, era tanto que no podía masticar.”, señaló. Archivado como: Colombiana habla aliens milagros