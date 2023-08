Uno de los helicópteros logró aterrizar sin contratiempos, pero el segundo helicóptero no corrió con la misma suerte.

La identidad de los elementos y del aviador que perdieron la vida, no ha sido revelada por Fulcher hasta el momento.

Helicópteros chocan en el combate de las llamas

Según la agencia, los dos helicópteros que acudieron al siniestro chocaron en el aire cuando combatían las llamas.

El gran impacto provocó otro incendio que se extendió hasta 1.6 hectáreas (4 acres), mismo que fue extinguido.

David Fulcher, jefe de bomberos enfatizó la importancia de mantener la perspectiva en este sombrío contexto:

«Aunque este fue un suceso trágico, damos gracias porque no fuera peor», señaló según The Associated Press.