Padre de Colt Gray regresa a corte en caso de tiroteo en Apalachee

El martes, Colin Gray, acusado de permitir que su hijo Colt cometiera un tiroteo en la escuela secundaria Apalachee, regresó a la corte para una audiencia de mociones antes de su juicio programado para finales de este año.

Gray enfrenta 29 cargos, entre ellos asesinato en segundo grado y crueldad infantil.

Durante la audiencia, los abogados defensores presentaron excepciones legales, argumentando que los cargos son vagos e imprecisos.

Aseguraron que no se especifican adecuadamente elementos clave como la causa próxima del crimen ni la previsibilidad de las acciones de Colt.

