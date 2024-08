Cole Apela, al Supremo, para Detener, Ejecución, en Florida,

Loran Kenstley Cole, un reo de 57 años condenado a muerte en Florida por el brutal asesinato del estudiante de la Universidad Estatal de Florida (FSU) John Edwards en 1994,

Cole se ha presentado una apelación ante el Tribunal Supremo de EE.UU. solicitando la suspensión de su ejecución programada para el próximo jueves, 29 de agosto.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la sentencia de muerte de Cole el pasado 30 de julio, y la ejecución por inyección letal está programada para el 29 de agosto en la Prisión Estatal de Florida.

De acuerdo con los documentos judiciales disponibles en la web del Supremo estatal.

Cole es responsable de torturar y asesinar a Edwards, de 18 años, en un bosque del Bosque Nacional de Ocala, donde había acampado con su hermana, Pam Edwards, a quien también violó.

Florida Gov. Ron DeSantis authorizes death penalty for 1994 kidnapping and murder: Florida Governor Ron DeSantis has signed the death warrant for a 30-year-old kidnapping and murder case involving a brother and sister.

Loran Kenstley Cole, 57, has been… https://t.co/2KfiXDtCx2 pic.twitter.com/ztyk36s2kH

— Global Voters (@global_voters) July 31, 2024