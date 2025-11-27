Buscar
Fuerte nevada colapsa techo de Walmart y deja escenas de pánico

Fuerte nevada colapsa techo de Walmart y deja escenas de pánico

Colapso en Walmart de Blue Ridge provoca caos cuando una fuerte nevada hace ceder parte del techo, dejando clientes heridos
Por 
2025-11-27T01:33:36+00:00
FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 11/26/2025 a las 20:33

  • Techo colapsa por nieve
  • Clientes quedan atrapados
  • Emergencia atiende afectados

En una publicacion de intagram de blueridgebreakingnews. El Walmart de Blue Ridge vivió una tarde caótica después de que parte del techo cediera bajo una fuerte ráfaga de nieve.

La ola de nieve cayó de inmediato sobre los pasillos y sorprendió a clientes que estaban comprando.

Los testigos describieron la escena como repentina y aterradora dentro del establecimiento.

Estantes, carros y exhibidores terminaron cubiertos por la nieve que entró al interior de la tienda.

Testigos narran momento del derrumbe


Los gritos comenzaron tan pronto como la estructura se vino abajo.

Clientes desesperados pedían a otros que retrocedieran para evitar acercarse a la zona afectada.

Algunas personas quedaron atrapadas brevemente bajo la acumulación de nieve.

Otros compradores actuaron rápidamente para ayudarlas a salir.

Colapso en Walmart desata operativos de emergencia

Techo colapsa, nieve, Clientes MundoNOW
Colapso en Walmart deja caos tras fuerte nevada FOTO: SHUTTERSTOCK

Los equipos de emergencia llegaron minutos después para atender la situación.

Bomberos, paramédicos y policías ingresaron para revisar el interior del Walmart.

Las autoridades confirmaron que todas las personas presentes fueron contabilizadas.

Varios heridos presentaban lesiones leves e indicios de hipotermia.

Autoridades investigan acumulación repentina

Las autoridades municipales investigan cómo se acumuló tanta nieve en tan poco tiempo.

Los especialistas buscan determinar si hubo fallas en la infraestructura.

También revisarán sistemas de drenaje y mantenimiento de la tienda.

La nevada repentina pudo haber contribuido al peso excesivo sobre el techo.

Caos y conmoción entre los clientes

Muchos compradores dijeron que nunca habían presenciado algo así.

El ambiente se tornó de confusión mientras algunos intentaban recuperar pertenencias.

Empleados del Walmart colaboraron en la evacuación y despeje de zonas afectadas.

La tienda fue cerrada temporalmente para una inspección completa.

