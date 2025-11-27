Fuerte nevada colapsa techo de Walmart y deja escenas de pánico

Techo colapsa por nieve

Clientes quedan atrapados

Emergencia atiende afectados

En una publicacion de intagram de blueridgebreakingnews. El Walmart de Blue Ridge vivió una tarde caótica después de que parte del techo cediera bajo una fuerte ráfaga de nieve.

La ola de nieve cayó de inmediato sobre los pasillos y sorprendió a clientes que estaban comprando.

Los testigos describieron la escena como repentina y aterradora dentro del establecimiento.

Estantes, carros y exhibidores terminaron cubiertos por la nieve que entró al interior de la tienda.

Testigos narran momento del derrumbe

Los gritos comenzaron tan pronto como la estructura se vino abajo.

Clientes desesperados pedían a otros que retrocedieran para evitar acercarse a la zona afectada.

Algunas personas quedaron atrapadas brevemente bajo la acumulación de nieve.

Otros compradores actuaron rápidamente para ayudarlas a salir.