Colapso en Sapelo Island de Georgia deja 7 muertos

El colapso de una pasarela de un muelle en la isla Sapelo, Georgia, el sábado, resultó en la muerte de al menos siete personas, informaron las autoridades.

El incidente tuvo lugar mientras una multitud se reunía para celebrar el Día Cultural en honor a la comunidad Gullah-Geechee, descendiente de esclavos africanos.

El portavoz del Departamento de Recursos Naturales de Georgia, Tyler Jones, informó que varias personas fueron trasladadas a hospitales y equipos de rescate continúan buscando en el agua.

Entre los fallecidos se encontraba un capellán del Departamento de Recursos Naturales de Georgia.

🔴 BREAKING: At least 7 killed in boat dock collapse on Georgia’s Sapelo Island, authorities say.

Several others were taken to hospitals, the AP said, citing Tyler Jones, a spokesman for the Georgia DNR.

📌#Georgia | #SapeloIsland

Source: AP pic.twitter.com/quBvQOWymm

— Detect News (@TheDetectNews) October 20, 2024