Hossam Abdel-Ghaffar, vocero del ministro de salud, dijo en un comunicado que la mayoría de los lesionados sufrieron fracturas. Dijo que fueron trasladados al hospital y que las lesiones no eran consideradas de gravedad. Archivado como: Colapso de gradas en Egipto

Las autoridades dijeron que parte de los asientos cayó sobre los espectadores durante el partido de la Supercopa entre Al-Ahly, de Cairo, y Ittihad, de Alejandría, lo que fue seguido por una estampida en las tribunas, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press.

Incidente recuerda tragedia en en el fútbol

En años recientes, han ocurrido tragedias durante eventos deportivos en Egipto, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press el sábado por la noche. Una serie de disturbios en 2012, en la ciudad costera de Puerto Said, causó más de 70 muertes, en uno de los peores desastres relacionados con el fútbol en el mundo.

En 2015, 22 aficionados murieron durante una estampida provocada por gases lacrimógenos lanzados por la policía afuera de un estadio en un suburbio de El Cairo. Para ver el video del colapso de las gradas dé clic aquí. Archivado como: Colapso de gradas en Egipto