Muestran como la gente intentó huir de la mueret

Muchos quisieron escalar

Salen imágenes sensibles de cómo se llevaron los cuerpos

Al menos 132 personas murieron después de que un puente colgante del siglo XIX se desplomó sobre un río el domingo en el estado de Gujarat, en el oeste de la India, enviando a cientos de transeúntes al agua en uno de los peores accidentes de la última década en el país, informaron autoridades.

Las autoridades dijeron que el puente peatonal sobre el río Machchu en el distrito Morbi se vino abajo porque no pudo soportar el peso de la multitud, en un momento en que la temporada de festivales hindúes atrajo a cientos de personas a este sitio turístico, de acuerdo con The Associated Press.

Tenía cuatro días que reabrió el puente

El puente estuvo cerrado casi seis meses para que se le hicieran trabajos de renovación y fue reabierto hace sólo cuatro días. Por el momento se desconocía cuántas personas había sobre el puente de 232 metros (761 pies) de longitud, pero las autoridades advirtieron que la cifra de muertos podría aumentar, según AP.

El ministro estatal Harsh Sanghvi les dijo a reporteros que 132 personas han fallecido hasta el momento y que muchas más fueron trasladadas a hospitales en estado crítico. Sanghvi dijo que las cuadrillas de emergencia y los rescatistas trabajaron durante toda la noche en busca de sobrevivientes y que la mayoría de las víctimas fatales eran adolescentes, mujeres y ancianos.