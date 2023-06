Si bien, se sabía que Talina Fernández padecía de leucemia, desafortunadamente no logró vencer la batalla y alrededor de las 04:30 p.m México de este miércoles fue que se confirmó su sensible fallecimiento tras haber sido ingresada al hospital hace 5 días atrás. Archivado como: Coco Levy Talina Fernández.

Poco después, tras anunciarse el sensible fallecimiento de Talina Fernández, una vez más Coco Levy tomó fuerza ante los medios de comunicación para hablar sobre la tragedia que ahora tiene devastado por completo su corazón y el de toda la familia de la conductora mexicana.

Coco Levy Talina Fernández. Este miércoles 28 de junio se confirmó el sensible fallecimiento de la querida conductora Talina Fernández, esto ocurrió minutos después de que se diera a conocer que fue trasladada de emergencia al hospital tras presentar fuertes dolores que la misma leucemia le provocaban.

Coco Levy dio sus primeras declaraciones sobre la salud de su madre antes de su muerte

A través de las diferentes redes sociales comenzó a circular la primer entrevista que Coco Levy había ofrecido ante los diversos medios de comunicación dando sus primeras declaraciones sobre la salud de Talina, «Está mi mamá en una condición muy crítica, todavía no se ha ido, tuvo una enfermedad que surgió muy rápido no lo esperábamos, no lo veíamos venir», comenzó diciendo el hijo de la conductora.

«Empezó siendo una debilidad desde hace un mes y de repente se tornó en una cosa que se llama mielodisplásica y eso terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara… Estamos en momentos muy difíciles», afirmó Coco Levy ante los diversos medios de comunicación. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO.