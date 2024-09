Coca-Cola Descontinúa su Nuevo Sabor Spiced.

Coca-Cola ha decidido discontinuar su sabor Spiced, apenas unos meses después de haberlo presentado con entusiasmo como una nueva adición «permanente» a su línea de productos.

Además de Spiced, la compañía también eliminará otros sabores como Cherry Vanilla y Diet Coke con Splenda, así lo reportó el medio The Sun.

En un comunicado, Coca-Cola explicó que esta decisión forma parte de su estrategia continua de adaptarse a las preferencias de los consumidores.

“Siempre estamos atentos a lo que nuestros clientes prefieren y ajustamos nuestra oferta”, afirmaron.

Coca-Cola announced it is discontinuing production of its Spiced flavor just months after it was introduced to consumers. https://t.co/7gxKoyTJg6

— FOX26Houston (@FOX26Houston) September 25, 2024