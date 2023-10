COBERTURA: Eclipse solar 2023, todo lo que debes saber

La transmisión en vivo del fenómeno por parte de la NASA mostró que la luna comenzaba a cubrir el sol en Eugene, Oregón, poco después de las 8 a.m., hora local, indicó AP.

Las nubes y la niebla amenazaron con oscurecer la vista del eclipse en algunos estados del oeste, incluidos California y Oregón, indicó la agencia The Associated Press.

¿Por qué es tan importante este eclipse?

De acuerdo con The Associated Press, se dio a conocer que a diferencia de un eclipse solar total , la luna no cubre completamente el sol durante un eclipse de anillo de fuego.

Además de que la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol, deja un borde brillante y resplandeciente, indicó AP. En Estados Unidos, solo un par de zonas, como California podrán ver este fenómeno.

Ver todo depende de cielos despejados: parte del camino hacia Estados Unidos podría ver nubes, por esa razón es que la NASA y diversos sitios en internet.

En Alburquerque, Nuevo México, la luna llegó a su punto más alto y terminó dejando un aro luminoso entre el sol, creando un efecto único y que cientos de personas lograron observar.