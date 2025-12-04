Buscar
Inicio » Deportes » Terence Crawford pierde el título del CMB ganado a Canelo… por no pagar

Cambia de manos el título supermediano del CMB: Sheeraz y Mbilli disputarán el cinturón tras quedar vacante.
Por 
2025-12-04T03:48:44+00:00
Foto: EFE

Publicado el 12/03/2025 a las 22:48

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) despojó a Terence “Bud” Crawford del título supermediano que ganó ante Canelo Álvarez, no por una derrota, sino por no pagar las cuotas de sanción correspondientes a sus últimas dos peleas.

De indiscutido… a incompleto

Crawford se mantenía como campeón unificado en las 168 libras, pero perder el cinturón del CMB lo deja sin la etiqueta de “indiscutido”. A pesar de seguir invicto, su vitrina quedó con un hueco importante.

¿Qué pasará con el título?

El cinturón vacante será disputado entre Hamzah Sheeraz y Christian Mbilli, según confirmó el organismo. Crawford sigue siendo campeón de otros entes, pero ya no posee la corona total.

CMB despoja a Terence Crawford del título
CMB despoja a Terence Crawford del título / FOTO: EFE

El CMB hizo descuentos, pero Crawford nunca pagó

El organismo reveló que redujo la cuota del 3% al 0.6% sobre la bolsa de 50 millones de dólares que Crawford ganó ante Canelo. Aun así, el pago nunca llegó.

Sulaimán: “Es algo penoso”

José Sulaimán, presidente del CMB, explicó en la convención anual en Tailandia que la decisión se tomó por respeto al reglamento y en apoyo a los fondos que benefician a boxeadores retirados, enfermos o sin recursos.

Etiquetas:
