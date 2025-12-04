Terence Crawford pierde el título del CMB ganado a Canelo… por no pagar

Cambia de manos el título supermediano del CMB: Sheeraz y Mbilli disputarán el cinturón tras quedar vacante.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) despojó a Terence “Bud” Crawford del título supermediano que ganó ante Canelo Álvarez, no por una derrota, sino por no pagar las cuotas de sanción correspondientes a sus últimas dos peleas.

De indiscutido… a incompleto

Crawford se mantenía como campeón unificado en las 168 libras, pero perder el cinturón del CMB lo deja sin la etiqueta de “indiscutido”. A pesar de seguir invicto, su vitrina quedó con un hueco importante.

¿Qué pasará con el título?

El cinturón vacante será disputado entre Hamzah Sheeraz y Christian Mbilli, según confirmó el organismo. Crawford sigue siendo campeón de otros entes, pero ya no posee la corona total.

El CMB hizo descuentos, pero Crawford nunca pagó

El organismo reveló que redujo la cuota del 3% al 0.6% sobre la bolsa de 50 millones de dólares que Crawford ganó ante Canelo. Aun así, el pago nunca llegó.

Sulaimán: “Es algo penoso”

José Sulaimán, presidente del CMB, explicó en la convención anual en Tailandia que la decisión se tomó por respeto al reglamento y en apoyo a los fondos que benefician a boxeadores retirados, enfermos o sin recursos.

